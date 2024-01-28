Хмельнов (Хмелевский) Петр Ермилов
Место рождения
Дата рождения18.11.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1857 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
19.11.1857 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1880 ст.
Мать ребёнка: Хмелевская Варвара Григорьева
Рождение ребёнка
25.07.1881 ст.
Сын: Хмелевский Ермолай Петров
Мать ребёнка: Хмелевская Варвара Григорьева
Рождение ребёнка
18.01.1884 ст.
Сын: Хмелевский Игнатий Петров
Мать ребёнка: Хмелевская Варвара Григорьева
Рождение ребёнка
С 1889 ст.
Дочь: Юдаева (Хмельнова) Ирина Петрова
Мать ребёнка: Хмелевская Варвара Григорьева
Рождение ребёнка
03.03.1893 ст.
Дочь: (Хмельнова) Дарья Петрова
Мать ребёнка: Хмелевская Варвара Григорьева
Смерть
Неизвестно