Хмельнов (Хмелевский) Петр Ермилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмельнов (Хмелевский) Петр Ермилов

Место рождения

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния

Дата рождения

18.11.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1857 ст.

Отец: Хмелевский Ермил Михайлов

Мать: Хмелевская (Якунина) Акулина Евграфова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелевская Варвара Григорьева

Крещение
19.11.1857 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1880 ст.

Сын: Хмелевский Андрей Петров

Мать ребёнка: Хмелевская Варвара Григорьева

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1881 ст.

Сын: Хмелевский Ермолай Петров

Мать ребёнка: Хмелевская Варвара Григорьева

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1884 ст.

Сын: Хмелевский Игнатий Петров

Мать ребёнка: Хмелевская Варвара Григорьева

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
С 1889 ст.

Дочь: Юдаева (Хмельнова) Ирина Петрова

Мать ребёнка: Хмелевская Варвара Григорьева

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1893 ст.

Дочь: (Хмельнова) Дарья Петрова

Мать ребёнка: Хмелевская Варвара Григорьева

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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