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Хмелевская Варвара Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1880 ст.

Сын: Хмелевский Андрей Петров

Отец ребёнка: Хмельнов Петр Ермилов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1881 ст.

Сын: Хмелевский Ермолай Петров

Отец ребёнка: Хмельнов Петр Ермилов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1884 ст.

Сын: Хмелевский Игнатий Петров

Отец ребёнка: Хмельнов Петр Ермилов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
С 1889 ст.

Дочь: Юдаева Ирина Петрова

Отец ребёнка: Хмельнов Петр Ермилов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1893 ст.

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Хмельнов Петр Ермилов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмельнов Петр Ермилов

Смерть
Неизвестно
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