Хмелевская Варвара Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1880 ст.
Отец ребёнка: Хмельнов Петр Ермилов
Рождение ребёнка
25.07.1881 ст.
Сын: Хмелевский Ермолай Петров
Отец ребёнка: Хмельнов Петр Ермилов
Рождение ребёнка
18.01.1884 ст.
Сын: Хмелевский Игнатий Петров
Отец ребёнка: Хмельнов Петр Ермилов
Рождение ребёнка
С 1889 ст.
Дочь: Юдаева Ирина Петрова
Отец ребёнка: Хмельнов Петр Ермилов
Рождение ребёнка
03.03.1893 ст.
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Хмельнов Петр Ермилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно