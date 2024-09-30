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Корккинен Иван Адамович

Место рождения

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

25.04.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1899

Отец: Корккинен Адам Иосифович

Мать: Корккинен (Рямё) Мария Иосифовна

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корккинен (Саволайнен) Екатерина Исааковна

Рождение ребёнка
15.05.1921

Дочь: (Корккинен) Эльза Ивановна

Мать ребёнка: Корккинен (Саволайнен) Екатерина Исааковна

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.06.1922

Сын: Корккинен Тойво Иванович

Мать ребёнка: Корккинен (Саволайнен) Екатерина Исааковна

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.01.1928

Дочь: (Корккинен) Линда Ивановна

Мать ребёнка: Корккинен (Саволайнен) Екатерина Исааковна

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.12.1930

Сын: Корккинен Виктор Иванович

Мать ребёнка: Корккинен (Саволайнен) Екатерина Исааковна

Смерть
Неизвестно

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