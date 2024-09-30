Корккинен Иван Адамович
Место рождения
Дата рождения25.04.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1921
Дочь: (Корккинен) Эльза Ивановна
Мать ребёнка: Корккинен (Саволайнен) Екатерина Исааковна
Рождение ребёнка
24.06.1922
Мать ребёнка: Корккинен (Саволайнен) Екатерина Исааковна
Рождение ребёнка
05.01.1928
Дочь: (Корккинен) Линда Ивановна
Мать ребёнка: Корккинен (Саволайнен) Екатерина Исааковна
Рождение ребёнка
23.12.1930
Сын: Корккинен Виктор Иванович
Мать ребёнка: Корккинен (Саволайнен) Екатерина Исааковна
Смерть
Неизвестно