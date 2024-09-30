Корккинен (Саволайнен) Екатерина Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корккинен (Саволайнен) Екатерина Исааковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корккинен Иван Адамович

Рождение ребёнка
15.05.1921

Дочь: (Корккинен) Эльза Ивановна

Отец ребёнка: Корккинен Иван Адамович

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.06.1922

Сын: Корккинен Тойво Иванович

Отец ребёнка: Корккинен Иван Адамович

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.01.1928

Дочь: (Корккинен) Линда Ивановна

Отец ребёнка: Корккинен Иван Адамович

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.12.1930

Сын: Корккинен Виктор Иванович

Отец ребёнка: Корккинен Иван Адамович

Смерть
Неизвестно

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