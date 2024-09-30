Корккинен (Саволайнен) Екатерина Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1921
Дочь: (Корккинен) Эльза Ивановна
Отец ребёнка: Корккинен Иван Адамович
Рождение ребёнка
24.06.1922
Отец ребёнка: Корккинен Иван Адамович
Рождение ребёнка
05.01.1928
Дочь: (Корккинен) Линда Ивановна
Отец ребёнка: Корккинен Иван Адамович
Рождение ребёнка
23.12.1930
Сын: Корккинен Виктор Иванович
Отец ребёнка: Корккинен Иван Адамович
Смерть
Неизвестно