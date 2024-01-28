Алаев Никифор Лукоянович
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Лукоян (Отец Никифора Павла И Кузьмы) (Отец Никифора, Павла И Кузьмы)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алаева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Алаева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Алаев Ермолай Никифорович
Мать ребёнка: Алаева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Алаева) Федора Никифоровна
Мать ребёнка: Алаева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Алаев Афанасий Никифорович
Мать ребёнка: Алаева Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно