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Алаев Никифор Лукоянович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Лукоян (Отец Никифора Павла И Кузьмы) (Отец Никифора, Павла И Кузьмы)

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алаева Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Алаев Иван Никифорович

Мать ребёнка: Алаева Дарья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Алаев Ермолай Никифорович

Мать ребёнка: Алаева Дарья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Алаева) Федора Никифоровна

Мать ребёнка: Алаева Дарья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Алаев Афанасий Никифорович

Мать ребёнка: Алаева Дарья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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