Алаева Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Алаев Никифор Лукоянович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Алаев Ермолай Никифорович
Отец ребёнка: Алаев Никифор Лукоянович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Алаева) Федора Никифоровна
Отец ребёнка: Алаев Никифор Лукоянович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Алаев Афанасий Никифорович
Отец ребёнка: Алаев Никифор Лукоянович
Смерть
Неизвестно