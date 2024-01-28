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Алаева Дарья Ивановна

Место рождения

Деменово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Деменово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алаев Никифор Лукоянович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Алаев Иван Никифорович

Отец ребёнка: Алаев Никифор Лукоянович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Алаев Ермолай Никифорович

Отец ребёнка: Алаев Никифор Лукоянович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Алаева) Федора Никифоровна

Отец ребёнка: Алаев Никифор Лукоянович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Алаев Афанасий Никифорович

Отец ребёнка: Алаев Никифор Лукоянович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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