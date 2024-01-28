Лукоян (Отец Никифора Павла И Кузьмы) (Отец Никифора, Павла И Кузьмы)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно