Лукоян (Отец Никифора Павла И Кузьмы) (Отец Никифора, Павла И Кузьмы) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукоян (Отец Никифора Павла И Кузьмы) (Отец Никифора, Павла И Кузьмы)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Алаев Павел Лукоянович

Мать ребёнка: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Алаев Никифор Лукоянович

Мать ребёнка: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Алаев Захар Лукоянович

Мать ребёнка: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Алаев Кузьма Лукоянович

Мать ребёнка: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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