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Ступина Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

16.02.1844

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Ступин Павел Федорович

Отец ребёнка: Ступин Федор Михайлович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
24.10.1798

Муж: Ступин Федор Михайлович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.09.1803

Дочь: (Ступина) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Ступин Федор Михайлович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.09.1805

Сын: Ступин Иван Федорович

Отец ребёнка: Ступин Федор Михайлович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.10.1807

Дочь: (Ступина) Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Ступин Федор Михайлович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ступин Александр Федорович

Отец ребёнка: Ступин Федор Михайлович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.11.1813

Сын: Ступин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Ступин Федор Михайлович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.07.1816

Дочь: (Ступина) Епраксия Федоровна

Отец ребёнка: Ступин Федор Михайлович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.08.1820

Дочь: Кубова (Ступина) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Ступин Федор Михайлович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
16.02.1844
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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