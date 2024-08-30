Ступина Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти16.02.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Ступин Федор Михайлович
Бракосочетание
24.10.1798
Рождение ребёнка
07.09.1803
Дочь: (Ступина) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Ступин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.1805
Отец ребёнка: Ступин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
23.10.1807
Дочь: (Ступина) Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Ступин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ступин Александр Федорович
Отец ребёнка: Ступин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
08.11.1813
Отец ребёнка: Ступин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
24.07.1816
Дочь: (Ступина) Епраксия Федоровна
Отец ребёнка: Ступин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
17.08.1820
Дочь: Кубова (Ступина) Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Ступин Федор Михайлович
Смерть
16.02.1844