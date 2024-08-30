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Ступин Александр Федорович

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

01.08.1853

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Ступин Федор Михайлович

Мать: Ступина Надежда Петровна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
18.01.1831

Жена: Ступина (Хнаева) Татьяна Андреевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ступин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Ступина (Хнаева) Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
05.09.1842

Дочь: Маслова (Ступина) Надежда Александровна

Мать ребёнка: Ступина (Хнаева) Татьяна Андреевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
01.08.1853
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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