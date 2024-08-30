Ступин Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти01.08.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Ступин Федор Михайлович
Мать: Ступина Надежда Петровна
Бракосочетание
18.01.1831
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ступин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Ступина (Хнаева) Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
05.09.1842
Дочь: Маслова (Ступина) Надежда Александровна
Мать ребёнка: Ступина (Хнаева) Татьяна Андреевна
Смерть
01.08.1853