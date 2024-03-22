Салангина (Токарева) Акилина Радионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салангина (Токарева) Акилина Радионова

Место рождения

Токари, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1693

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Токари, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Ходокова Фёкла Лукина

Отец ребёнка: Салангин Лука Фёдорович

Сарафановщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1726

Дочь: Исупова Мавра Лукина

Отец ребёнка: Салангин Лука Фёдорович

Сарафановщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Носова Марья Лукина

Отец ребёнка: Салангин Лука Фёдорович

Сарафановщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Огородникова Софья Лукина

Отец ребёнка: Салангин Лука Фёдорович

Сарафановщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салангин Лука Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Сарафановщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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