Салангина (Токарева) Акилина Радионова
Место рождения
Дата рождения1693
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Ходокова Фёкла Лукина
Отец ребёнка: Салангин Лука Фёдорович
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Исупова Мавра Лукина
Отец ребёнка: Салангин Лука Фёдорович
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Носова Марья Лукина
Отец ребёнка: Салангин Лука Фёдорович
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Огородникова Софья Лукина
Отец ребёнка: Салангин Лука Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764