Салангин Лука Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Салангин Фёдор Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Исупова Мавра Лукина
Мать ребёнка: Салангина Акилина Радионова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Федора Вшивцева (Федоровщинцы, Сарафановщина
Смерть
1756