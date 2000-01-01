Салангин Лука Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салангин Лука Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Салангин Фёдор Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Исупова Мавра Лукина

Мать ребёнка: Салангина Акилина Радионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салангина Акилина Радионова

Место жительства
Неизвестно
д. Федора Вшивцева (Федоровщинцы, Сарафановщина
Смерть
1756
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