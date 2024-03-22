деревня Токари, деревня Токари, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Токари

Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Вятский уезд, Троицкая волость
123. Объезжая (Токари), деревня бывшая государственная, при речке Красной, дворов 22, жителей 132, 3 красильн. зав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Кирово-Чепецкий район
231847Токаридеревня58°30'49°27'O-39-051

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Пасеговское сельское поселение
33618428241д Токаридеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Вятский уезд
442Объежая (Токари), д. каз.при безымянном ключе.1616146267
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