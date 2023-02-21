Степанова Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.03.1851
Сын: Степанов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Рождение ребёнка
08.01.1856
Сын: Степанов Александр Иванов
Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович
Рождение ребёнка
?.02.1858
Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно