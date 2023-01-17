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Степанов Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Степанов Степан Большой

Мать: Степанов Марья Абрамова

Рождение ребёнка
14.03.1851

Сын: Степанов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Степанова Параскева Петрова

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Рождение ребёнка
08.01.1856

Сын: Степанов Александр Иванов

Мать ребёнка: Степанова Параскева Петрова

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.02.1858

Сын: Степанов Петр Иванович

Мать ребёнка: Степанова Параскева Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Параскева Петрова

Смерть
Неизвестно
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