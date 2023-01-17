Степанов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Степанов Степан Большой
Мать: Степанов Марья Абрамова
Рождение ребёнка
14.03.1851
Сын: Степанов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Степанова Параскева Петрова
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Рождение ребёнка
08.01.1856
Сын: Степанов Александр Иванов
Мать ребёнка: Степанова Параскева Петрова
Рождение ребёнка
?.02.1858
Мать ребёнка: Степанова Параскева Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно