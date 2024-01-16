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Пономарёв Федор Степанов

Место рождения

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда

Дата рождения

1805

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Пономарёв Степан

Мать: ?

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Рождение ребёнка
1824

Сын: Пономарёв Гаврил Фёдорович

Мать ребёнка: ?

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Пономарёва Ирина Назаровна 2-Я Жена

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва Ирина Назаровна 2-Я Жена

Смерть
1848
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
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