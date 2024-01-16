Пономарёв Федор Степанов
Место рожденияд. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Дата рождения1805
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Пономарёв Степан
Мать: ?
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Рождение ребёнка
1824
Сын: Пономарёв Гаврил Фёдорович
Мать ребёнка: ?
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Пономарёва Ирина Назаровна 2-Я Жена
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1848
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда