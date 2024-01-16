Пономарёв Гаврил Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарёв Гаврил Фёдорович

Пономарёв Гаврил Фёдорович

Место рождения

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Пономарёв Федор Степанов

Мать: ?

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Федосья Гавриловна

Мать ребёнка: Пономарёва Соломанида Васильевна

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва Соломанида Васильевна

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close