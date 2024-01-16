Пономарёв Гаврил Фёдорович
Место рожденияд. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Пономарёв Федор Степанов
Мать: ?
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Федосья Гавриловна
Мать ребёнка: Пономарёва Соломанида Васильевна
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Смерть
Неизвестно