Коржавин Гордей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коржавин Гордей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коржавин Трофим Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коржавина Анна Гордеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коржавин Иван Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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