Коржавин Иван Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коржавин Гордей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коржавин Евлампий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коржавин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Ушакова Анна Наумовна
Смерть
1934