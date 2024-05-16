Коржавин Иван Гордеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коржавин Иван Гордеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коржавин Гордей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коржавин Евлампий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коржавин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Ушакова Анна Наумовна

Смерть
1934

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