Коржавин Трофим Гордеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коржавин Трофим Гордеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коржавин Гордей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коржавин Иван Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коржавин Александр Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коржавин Григорий Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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