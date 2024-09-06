Силиванов Борис Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силиванов Борис Алексеевич

Место рождения

д. Боярка, Костромская обл, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силиванова (Шаранова) Нина Никоноровна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
паркторг в колхозе
Рождение ребёнка
24.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силиванова (Шаранова) Нина Никоноровна

Рождение ребёнка
16.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силиванова (Шаранова) Нина Никоноровна

Смерть
Неизвестно

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