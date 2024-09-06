Силиванов Борис Алексеевич
Место рожденияд. Боярка, Костромская обл, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
паркторг в колхозе
Рождение ребёнка
24.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Силиванова (Шаранова) Нина Никоноровна
Рождение ребёнка
16.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Силиванова (Шаранова) Нина Никоноровна
Смерть
Неизвестно