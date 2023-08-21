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Губский Иван Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Губский Симеон (Семён) Романович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Виктор Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Николай Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Михаил Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Иван Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Григорий Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Василий Иванович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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