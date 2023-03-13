Зобкова (Горшкова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобкова (Горшкова) Авдотья

Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1785

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Горшковъ Иванъ

Мать: Горшкова Агофена Яковлева

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зобковъ Яковъ

Рождение ребёнка
1805

Сын: Зобковъ Петръ

Отец ребёнка: Зобковъ Яковъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Зобковъ Федоръ

Отец ребёнка: Зобковъ Яковъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Зобкова) Матрена

Отец ребёнка: Зобковъ Яковъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Зобкова) Анисья

Отец ребёнка: Зобковъ Яковъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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