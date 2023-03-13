Зобкова (Горшкова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1785
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Горшковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зобковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1805
Сын: Зобковъ Петръ
Отец ребёнка: Зобковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1810
Сын: Зобковъ Федоръ
Отец ребёнка: Зобковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Зобкова) Матрена
Отец ребёнка: Зобковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Зобкова) Анисья
Отец ребёнка: Зобковъ Яковъ