Зобковъ Яковъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Сын: Зобковъ Петръ
Мать ребёнка: Зобкова Авдотья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Зобковъ Федоръ
Мать ребёнка: Зобкова Авдотья
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Зобкова Авдотья
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Зобкова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зобкова Авдотья