Зобковъ Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобковъ Яковъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1785 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Зобковъ Петръ

Мать ребёнка: Зобкова Авдотья

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Зобковъ Федоръ

Мать ребёнка: Зобкова Авдотья

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Зобкова Авдотья

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Зобкова Авдотья

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зобкова Авдотья

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