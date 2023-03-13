Горшкова Агофена Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Зобкова Авдотья
Отец ребёнка: Горшковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Горшковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Горшковъ Василий
Отец ребёнка: Горшковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Горшковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшковъ Иванъ