Горшкова Агофена Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова Агофена Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Зобкова Авдотья

Отец ребёнка: Горшковъ Иванъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Горшковъ Иванъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Горшковъ Василий

Отец ребёнка: Горшковъ Иванъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Горшковъ Иванъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшковъ Иванъ

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