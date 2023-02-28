Захаров Иван Трофимович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Захаров Трофим Захарович
Мать: Захарова Фёкла Яковлевна
Рождение ребёнка
18.11.1834 ст.
Сын: Захаров Петр Иоаннович (Иванович)
Мать ребёнка: Захарова Матрона Иосифовна
Бракосочетание
04.02.1835 ст.
Рождение ребёнка
05.11.1835 ст.
Дочь: Захарова Екатерина Иоанновна (Ивановна)
Мать ребёнка: Захарова Варвара Михайловна
Бракосочетание
28.01.1848 ст.
Рождение ребёнка
19.11.1848 ст.
Сын: Захаров Иаков (Яков) Иоаннович (Иванович)
Мать ребёнка: Захарова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
14.07.1851 ст.
Сын: Захаров Илья Иоаннович (Иванович)
Мать ребёнка: Захарова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
03.08.1857 ст.
Дочь: Захарова Евдокия Иоанновна (Ивановна)
Мать ребёнка: Захарова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
14.01.1859 ст.
Дочь: Захарова Ксения Иоанновна (Ивановна)
Мать ребёнка: Захарова Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно