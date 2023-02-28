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Захаров Иван Трофимович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

Жена

1815 г.р.
1829 г.р.
1812 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Захаров Трофим Захарович

Мать: Захарова Фёкла Яковлевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1834 ст.

Сын: Захаров Петр Иоаннович (Иванович)

Мать ребёнка: Захарова Матрона Иосифовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.02.1835 ст.

Жена: Захарова Варвара Михайловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1835 ст.

Дочь: Захарова Екатерина Иоанновна (Ивановна)

Мать ребёнка: Захарова Варвара Михайловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1848 ст.

Жена: Захарова Дарья Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1848 ст.

Сын: Захаров Иаков (Яков) Иоаннович (Иванович)

Мать ребёнка: Захарова Дарья Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.07.1851 ст.

Сын: Захаров Илья Иоаннович (Иванович)

Мать ребёнка: Захарова Дарья Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1857 ст.

Дочь: Захарова Евдокия Иоанновна (Ивановна)

Мать ребёнка: Захарова Дарья Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1859 ст.

Дочь: Захарова Ксения Иоанновна (Ивановна)

Мать ребёнка: Захарова Дарья Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Матрона Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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