Захарова (Петрова) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Петрова) Дарья Васильевна

Место рождения

Льяшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Льяшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1848 ст.

Муж: Захаров Иван Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1848 ст.

Сын: Захаров Иаков (Яков) Иоаннович (Иванович)

Отец ребёнка: Захаров Иван Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.07.1851 ст.

Сын: Захаров Илья Иоаннович (Иванович)

Отец ребёнка: Захаров Иван Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1857 ст.

Дочь: Захарова Евдокия Иоанновна (Ивановна)

Отец ребёнка: Захаров Иван Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1859 ст.

Дочь: Захарова Ксения Иоанновна (Ивановна)

Отец ребёнка: Захаров Иван Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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