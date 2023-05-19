Захарова (Петрова) Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1848 ст.
Рождение ребёнка
19.11.1848 ст.
Сын: Захаров Иаков (Яков) Иоаннович (Иванович)
Отец ребёнка: Захаров Иван Трофимович
Рождение ребёнка
14.07.1851 ст.
Сын: Захаров Илья Иоаннович (Иванович)
Отец ребёнка: Захаров Иван Трофимович
Рождение ребёнка
03.08.1857 ст.
Дочь: Захарова Евдокия Иоанновна (Ивановна)
Отец ребёнка: Захаров Иван Трофимович
Рождение ребёнка
14.01.1859 ст.
Дочь: Захарова Ксения Иоанновна (Ивановна)
Отец ребёнка: Захаров Иван Трофимович
Смерть
Неизвестно