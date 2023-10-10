Захарова (Карпова) Варвара Михайловна
Место рождения
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1835 ст.
Рождение ребёнка
05.11.1835 ст.
Дочь: Захарова Екатерина Иоанновна (Ивановна)
Отец ребёнка: Захаров Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1843 ст.
Отец ребёнка: Захаров Иван Трофимович
Смерть
Неизвестно