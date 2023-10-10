Захарова (Карпова) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Карпова) Варвара Михайловна

Место рождения

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.02.1835 ст.

Муж: Захаров Иван Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1835 ст.

Дочь: Захарова Екатерина Иоанновна (Ивановна)

Отец ребёнка: Захаров Иван Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Захаров Андрей Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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