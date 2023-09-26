Рочева Терентьева Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.2010
Дочь: Рочева Анна Константиновна
Отец ребёнка: Рочев Константин Петрович
Рождение ребёнка
15.06.2016
Сын: Рочев Денис Константинович
Отец ребёнка: Рочев Константин Петрович
Бракосочетание
Неизвестно