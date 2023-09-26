Рочева Терентьева Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рочева Терентьева Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1973 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.2010

Дочь: Рочева Анна Константиновна

Отец ребёнка: Рочев Константин Петрович

Рождение ребёнка
15.06.2016

Сын: Рочев Денис Константинович

Отец ребёнка: Рочев Константин Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рочев Константин Петрович

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