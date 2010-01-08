Рочева Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рочева Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.2010

Отец: Рочев Константин Петрович

Мать: Рочева Терентьева Мария Васильевна

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