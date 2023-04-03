Кудин Савелий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондарович Мария Савельевна
Мать ребёнка: Бондарович Просковья
Анаполье, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудин Николай
Мать ребёнка: Бондарович Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михалевич Екатерина
Мать ребёнка: Бондарович Просковья
Смерть
Неизвестно