Кудин Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудин Савелий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондарович Мария Савельевна

Мать ребёнка: Бондарович Просковья

Анаполье, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудин Николай

Мать ребёнка: Бондарович Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михалевич Екатерина

Мать ребёнка: Бондарович Просковья

Смерть
Неизвестно
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