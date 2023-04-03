Кудин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудин Савелий

Мать: Бондарович Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таиссия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудин Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно