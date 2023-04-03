Кудин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудин Савелий
Мать: Бондарович Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таиссия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудин Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно