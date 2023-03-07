Бондарович (Кудина) Мария Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарович (Кудина) Мария Савельевна

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Место рождения

Анаполье, Червенский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудин Савелий

Мать: Бондарович Просковья

Анаполье, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
1938

Муж: Бондарович Григорий Семенович

Межница, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Бондарович Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Бондарович Григорий Семенович

Межница, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Бондарович Александр

Отец ребёнка: Бондарович Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарович Леонид

Отец ребёнка: Бондарович Григорий Семенович

Межница, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сакова Анна

Отец ребёнка: Бондарович Григорий Семенович

Межница, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисовская Зинаида

Отец ребёнка: Бондарович Григорий Семенович

Межница, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шокавина Татьяна

Отец ребёнка: Бондарович Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапцевич Фаина Григорьевна

Отец ребёнка: Бондарович Григорий Семенович

Межница, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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