Бондарович (Кудина) Мария Савельевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудин Савелий
Мать: Бондарович Просковья
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
1940
Сын: Бондарович Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Бондарович Григорий Семенович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Бондарович Александр
Отец ребёнка: Бондарович Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарович Леонид
Отец ребёнка: Бондарович Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сакова Анна
Отец ребёнка: Бондарович Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисовская Зинаида
Отец ребёнка: Бондарович Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шокавина Татьяна
Отец ребёнка: Бондарович Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапцевич Фаина Григорьевна
Отец ребёнка: Бондарович Григорий Семенович
Смерть
Неизвестно