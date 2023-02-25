Провалова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1850 ст.
Сын: Провалов Михаил Федорович
Отец ребёнка: Провалов Фёдор Асафович Савельевич
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Взят на воспитание приёмными родителями. Источник ИВ 1880 года
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно