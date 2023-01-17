Провалов Фёдор Асафович Савельевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1850 ст.
Сын: Провалов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Провалова Анна Петровна
Взят на воспитание приёмными родителями. Источник ИВ 1880 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Провалова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно