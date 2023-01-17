Провалов Фёдор Асафович Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Провалов Фёдор Асафович Савельевич

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Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Вычислено 1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1805 г.р.

Мать

Вычислено 1806 г.р.

Жена

Вычислено 1825 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827 ст.

Отец: Провалов Асаф Федорович

Мать: Провалова Синклитиния Васильевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1850 ст.

Сын: Провалов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Провалова Анна Петровна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Взят на воспитание приёмными родителями. Источник ИВ 1880 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Провалова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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