Стафеев Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения03.04.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1965
Рождение ребёнка
16.08.1989
Дочь: Стафеева Мария Владимировна
Мать ребёнка: Ралко-Стафеева Наталия Леонидовна
Рождение ребёнка
18.04.2003
Сын: Стафеев Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Ралко-Стафеева Наталия Леонидовна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно