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Стафеев Владимир Владимирович

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Место рождения

Пеньки, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

03.04.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1965

Отец: Стафеев Владимир Николаевич

Мать: Квасова-Стафеева Людмила Михайловна

Пеньки, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.08.1989

Дочь: Стафеева Мария Владимировна

Мать ребёнка: Ралко-Стафеева Наталия Леонидовна

Рождение ребёнка
18.04.2003

Сын: Стафеев Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Ралко-Стафеева Наталия Леонидовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ралко-Стафеева Наталия Леонидовна

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