Стафеева (Ралко) Наталия Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стафеева (Ралко) Наталия Леонидовна

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Место рождения

Новая Каховка

Дата рождения

28.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стафеев Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
16.08.1989

Дочь: Стафеева Мария Владимировна

Отец ребёнка: Стафеев Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
16.08.1989

Дочь: Стафеева Мария Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.04.2003

Сын: Стафеев Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Стафеев Владимир Владимирович

Москва, город федерального значения Москва

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