Стафеева (Ралко) Наталия Леонидовна
Место рождения
Дата рождения28.06.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1989
Дочь: Стафеева Мария Владимировна
Отец ребёнка: Стафеев Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
16.08.1989
Дочь: Стафеева Мария Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.04.2003
Сын: Стафеев Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Стафеев Владимир Владимирович
Москва, город федерального значения Москва