Лабзин Алексей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Лабзин Максим Алексеевич
Мать: Лабзина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
08.02.1789
Мать ребёнка: Лабзина Настасья Федоровна
Рождение ребёнка
27.12.1797
Дочь: Свинолупова Мелания Алексеевна
Мать ребёнка: Лабзина Настасья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно