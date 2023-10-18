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Лабзин Алексей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Лабзин Максим Алексеевич

Мать: Лабзина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
08.02.1789

Сын: Лабзин Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Лабзина Настасья Федоровна

Рождение ребёнка
27.12.1797

Дочь: Свинолупова Мелания Алексеевна

Мать ребёнка: Лабзина Настасья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лабзина Настасья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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