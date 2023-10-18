Лабзина Настасья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабзина Настасья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1789

Сын: Лабзин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Лабзин Алексей Максимович

Рождение ребёнка
27.12.1797

Дочь: Свинолупова Мелания Алексеевна

Отец ребёнка: Лабзин Алексей Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лабзин Алексей Максимович

Смерть
Неизвестно
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