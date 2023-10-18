Лабзина Настасья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1789
Отец ребёнка: Лабзин Алексей Максимович
Рождение ребёнка
27.12.1797
Дочь: Свинолупова Мелания Алексеевна
Отец ребёнка: Лабзин Алексей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно