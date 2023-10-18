Лабзина Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Лабзин Алексей Максимович
Отец ребёнка: Лабзин Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Лабзина Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Лабзин Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Лабзин Максим Алексеевич
Смерть
Неизвестно