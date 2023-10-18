Лабзина Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабзина Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Лабзин Алексей Максимович

Отец ребёнка: Лабзин Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Лабзина Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Лабзин Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Лабзин Филипп Максимович

Отец ребёнка: Лабзин Максим Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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