Мусеева Мяфтюха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.01.1929
Дочь: Сулейманова Хатимя Исхаковна
Отец ребёнка: Мусеев Исхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Масеева Алимя
Отец ребёнка: Мусеев Исхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусеев Мубарякша
Отец ребёнка: Мусеев Исхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусеев Адельша
Отец ребёнка: Мусеев Исхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусеев Джиганша
Отец ребёнка: Мусеев Исхак
Смерть
Неизвестно