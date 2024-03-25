Мусеев Джиганша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусеев Джиганша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мусеев Исхак

Мать: Мусеева Мяфтюха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харис

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рушания

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суфия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кямиль

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рушан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусеев Мявлет

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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