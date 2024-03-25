Мусеев Джиганша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мусеев Исхак
Мать: Мусеева Мяфтюха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рушания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суфия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кямиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рушан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусеев Мявлет
Смерть
Неизвестно