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Сулейманова Хатимя Исхаковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1929

Дата смерти

24.05.1987

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1929

Отец: Мусеев Исхак

Мать: Мусеева Мяфтюха

Рождение ребёнка
1946

Сын: Сулейманов Равиль Хусаинович

Отец ребёнка: Сулейманов Хусаин Хасанович

Рождение ребёнка
15.07.1949

Сын: Сулейманов Рустам Хусаинович

Отец ребёнка: Сулейманов Хусаин Хасанович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Сулейманов Рашид Хусаинович

Отец ребёнка: Сулейманов Хусаин Хасанович

Рождение ребёнка
03.08.1952

Дочь: Темниханова Равиля Хусаиновна

Отец ребёнка: Сулейманов Хусаин Хасанович

Рождение ребёнка
21.07.1956

Дочь: Ахмерова Расимя Хусаиновна

Отец ребёнка: Сулейманов Хусаин Хасанович

Рождение ребёнка
28.12.1957

Дочь: Ахтямова Ряхиля Хусаиновна

Отец ребёнка: Сулейманов Хусаин Хасанович

Рождение ребёнка
28.12.1960

Сын: Сулейманов Ряуф Хусаинович

Отец ребёнка: Сулейманов Хусаин Хасанович

Рождение ребёнка
05.09.1961

Сын: Сулейманов Рамай Хусаинович

Отец ребёнка: Сулейманов Хусаин Хасанович

Смерть
24.05.1987
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