Сулейманова Хатимя Исхаковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1929
Дата смерти24.05.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1929
Отец: Мусеев Исхак
Мать: Мусеева Мяфтюха
Рождение ребёнка
1946
Сын: Сулейманов Равиль Хусаинович
Отец ребёнка: Сулейманов Хусаин Хасанович
Рождение ребёнка
15.07.1949
Сын: Сулейманов Рустам Хусаинович
Отец ребёнка: Сулейманов Хусаин Хасанович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Сулейманов Рашид Хусаинович
Отец ребёнка: Сулейманов Хусаин Хасанович
Рождение ребёнка
03.08.1952
Дочь: Темниханова Равиля Хусаиновна
Отец ребёнка: Сулейманов Хусаин Хасанович
Рождение ребёнка
21.07.1956
Дочь: Ахмерова Расимя Хусаиновна
Отец ребёнка: Сулейманов Хусаин Хасанович
Рождение ребёнка
28.12.1957
Дочь: Ахтямова Ряхиля Хусаиновна
Отец ребёнка: Сулейманов Хусаин Хасанович
Рождение ребёнка
28.12.1960
Сын: Сулейманов Ряуф Хусаинович
Отец ребёнка: Сулейманов Хусаин Хасанович
Рождение ребёнка
05.09.1961
Сын: Сулейманов Рамай Хусаинович
Отец ребёнка: Сулейманов Хусаин Хасанович
Смерть
24.05.1987