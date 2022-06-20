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Петров Николай Григорьевич

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Место рождения

Малая Заморозовка, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

02.07.1937

Дата смерти

20.06.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1937

Отец: Петров Григорий Петрович

Мать: Петрова Пелагея Ивановна

Малая Заморозовка, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.01.1968

Дочь: Харитонова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Петрова Эльза Ивановна

Малая Заморозовка, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Павел Николаевич

Мать ребёнка: Петрова Эльза Ивановна

Малая Заморозовка, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Николай Николаевич

Мать ребёнка: Петрова Эльза Ивановна

Малая Заморозовка, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
20.06.2022
Малая Заморозовка, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
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