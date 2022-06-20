Петров Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения02.07.1937
Дата смерти20.06.2022
ПолМужской
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1937
Отец: Петров Григорий Петрович
Мать: Петрова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1968
Дочь: Харитонова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Петрова Эльза Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Эльза Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Николай Николаевич
Мать ребёнка: Петрова Эльза Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
20.06.2022