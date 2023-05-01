Петров Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Петров Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Петрова Пелагея Ивановна

Большая Заморозовка, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.09.1931

Сын: Петров Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Петрова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
02.07.1937

Сын: Петров Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Петрова Пелагея Ивановна

Малая Заморозовка, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Малая Заморозовка, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
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