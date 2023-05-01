Петров Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Петрова Пелагея Ивановна
Большая Заморозовка, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.09.1931
Сын: Петров Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Петрова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1937
Сын: Петров Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Петрова Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно