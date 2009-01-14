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Харитонова (Петрова) Галина Николаевна

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Место рождения

Малая Заморозовка, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

14.01.1968

Дата смерти

14.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1968

Отец: Петров Николай Григорьевич

Мать: Петрова Эльза Ивановна

Малая Заморозовка, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.05.1991

Дочь: Тимофеева Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Харитонов Дмитрий Валерьевич

Малый Хутор, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.03.1999

Дочь: Вознюк Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Харитонов Дмитрий Валерьевич

Малый Хутор, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
14.01.2009