Харитонова (Петрова) Галина Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.01.1968
Дата смерти14.01.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1968
Отец: Петров Николай Григорьевич
Мать: Петрова Эльза Ивановна
Рождение ребёнка
17.05.1991
Дочь: Тимофеева Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Харитонов Дмитрий Валерьевич
Рождение ребёнка
25.03.1999
Дочь: Вознюк Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Харитонов Дмитрий Валерьевич
Смерть
14.01.2009