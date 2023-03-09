Косицын Владимир Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1978
Рождение ребёнка
16.03.2015
Сын: Косицын Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Косицына Ольга Валерьевна
Рождение ребёнка
04.01.2017
Дочь: Косицына Мария Владимировна
Мать ребёнка: Косицына Ольга Валерьевна
Бракосочетание
02.10.2020
Ялта, Ялта, Республика Крым
Роспись в ЗАГСе состоялась 23.09.2020г в Москве, а большой праздник был в Ялте 02.10.2020г.