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Косицын Владимир Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1978

Отец: Баврин Олег Петрович

Мать: Косицына Наталия Владимировна

Рождение ребёнка
16.03.2015

Сын: Косицын Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Косицына Ольга Валерьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.01.2017

Дочь: Косицына Мария Владимировна

Мать ребёнка: Косицына Ольга Валерьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
02.10.2020

Жена: Косицына Ольга Валерьевна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Роспись в ЗАГСе состоялась 23.09.2020г в Москве, а большой праздник был в Ялте 02.10.2020г.
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