Баврин Олег Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баврин Олег Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1941

Дата смерти

25.07.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1967

Дочь: Косицына Ирина Олеговна

Мать ребёнка: Косицына Наталия Владимировна

Рождение ребёнка
17.02.1978

Сын: Косицын Владимир Олегович

Мать ребёнка: Косицына Наталия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косицына Наталия Владимировна

Смерть
25.07.2009
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