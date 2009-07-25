Баврин Олег Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1941
Дата смерти25.07.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1967
Дочь: Косицына Ирина Олеговна
Мать ребёнка: Косицына Наталия Владимировна
Рождение ребёнка
17.02.1978
Сын: Косицын Владимир Олегович
Мать ребёнка: Косицына Наталия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.2009