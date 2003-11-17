Сорокин Валерий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1951
Дата смерти17.11.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1951
Отец: Сорока Алексей Гаврилович
Мать: Сорока Вера Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.11.2003
Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: рак прямой кишки