Сорокин Валерий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Валерий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1951

Дата смерти

17.11.2003

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1951

Отец: Сорока Алексей Гаврилович

Мать: Сорока Вера Ивановна

Рождение ребёнка
19.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.11.2003
Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: рак прямой кишки
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