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Сорока Алексей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1923

Дата смерти

05.11.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1923

Отец: Сорока Гавриил Федорович

Мать: Сорока Евдокия Фоминична

Бракосочетание
18.11.1950

Жена: Сорока Вера Ивановна

Рождение ребёнка
22.07.1951

Сын: Сорокин Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Сорока Вера Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорока Вера Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
главный бухгалтер
Смерть
05.11.1996
Павловская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: инсульт