Сорока Алексей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1923
Дата смерти05.11.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1923
Отец: Сорока Гавриил Федорович
Мать: Сорока Евдокия Фоминична
Бракосочетание
18.11.1950
Жена: Сорока Вера Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.1951
Сын: Сорокин Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Сорока Вера Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорока Вера Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
главный бухгалтер
Смерть
05.11.1996
Павловская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: инсульт