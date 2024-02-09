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Евентьева Мария Петровна

Место рождения

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.10.1890 ст.

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1890 ст.

Отец: Евентьев Петр Данилович

Мать: Семенова Евдокия Мироновна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
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