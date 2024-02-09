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Евентьева Мария Петровна
Евентьева Мария Петровна
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Древо
Место рождения
Крестово-Городище
, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
01.10.1890 ст.
Пол
Женский
Отец
Евентьев Петр Данилович
1867 г.р.
Мать
Семенова Евдокия Мироновна
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1890 ст.
Отец:
Евентьев Петр Данилович
Мать:
Семенова Евдокия Мироновна
Крестово-Городище
, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
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